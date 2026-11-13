В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело против местного блогера, который обманом собрал более 750 тысяч рублей на покупку квартиры пожилой женщине. При этом пенсионерка оказалась его родственницей и, как установили правоохранители, в новом жилье не нуждалась. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городского управления СК Анастасия Глущенко.

В Петербурге блогер собрал 750 тысяч для бабушки и попал под дело о мошенничестве. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по выявленному в ходе мониторинга сюжету на федеральном телеканале возбуждено уголовное дело в отношении местного блогера по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — рассказала представитель ведомства.

По данным следствия, в сентябре 2026 года мужчина начал публиковать в соцсетях ролики с пенсионеркой, представляя её случайной знакомой, которой срочно требуется помощь с приобретением жилья. При этом о родственных связях с женщиной блогер подписчикам не рассказывал.

Пользователи поверили опубликованным историям и перечислили на указанные реквизиты свыше 750 тысяч рублей. Как утверждают следователи, полученными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Правоохранители также выяснили, что пенсионерка не нуждалась в покупке жилья. Ранее СМИ сообщали, что речь может идти о блогере Егоре Семёнове, известном также под фамилией Стешкин. Он снимал ролики с 92-летней блокадницей, которая впоследствии оказалась его родной бабушкой.

После возбуждения уголовного дела сотрудники СК совместно с полицией установили местонахождение фигуранта и провели обыск.

«В настоящее время он доставлен в следственный отдел для производства следственных действий, следователем будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщила Глущенко.