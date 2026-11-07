Блогер и музыкальный исполнитель Игорь Синяк должен выплатить почти 43 тысячи рублей после судебного разбирательства в Коми. По заявлению Роскомнадзора суд взыскал с него задолженность по обязательным отчислениям за интернет-рекламу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, суд выдал приказ о взыскании с блогера 34 980 рублей долга. Дополнительно Синяк должен возместить 8 тысяч рублей государственной пошлины. Таким образом, общая сумма составляет 42 980 рублей.

С 1 апреля 2025 года в России действует обязательный сбор с доходов от интернет-рекламы. Рекламораспространители должны перечислять в федеральный бюджет 3% от соответствующего квартального дохода. Собранные средства направляются на поддержку российских разработчиков программного обеспечения и правообладателей баз данных. За своевременностью и полнотой платежей следит Роскомнадзор.

Ранее Life.ru сообщал о новых финансовых претензиях Роскомнадзора к техноблогеру Wylsacom. В октябре ведомство потребовало взыскать с Валентина Петухова ещё 468 тысяч рублей. До этого суд уже обязал его перечислить более 1,2 миллиона рублей за неуплаченные рекламные отчисления.

При этом разбирательства с техноблогером продолжаются. Уже 6 ноября стало известно, что Роскомнадзор подал к Wylsacom третий иск с начала 2026 года. Сумма новых требований и основания обращения пока не раскрываются.