Ленинский районный суд Ставрополя отправил на два месяца в СИЗО мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в одном из городских торговых центров. Под стражей он останется до 12 января 2027 года, сообщили представители пресс-службы судов Ставропольского края в мессенджере «Макс».

По версии следствия, фигурант заранее договорился о совершении преступления с участником террористической организации. Он обследовал территорию торгового объекта, после чего приобрёл необходимые для самодельного взрывного устройства компоненты.

Купленные материалы обвиняемый хранил дома. Как полагают следователи, мужчина ожидал дальнейших распоряжений, связанных с подготовкой нападения.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе. По информации ведомства, задержанный изучил время наибольшего скопления посетителей и выбрал место для размещения взрывного устройства. После предполагаемого нападения мужчина планировал отправиться в Сирию и присоединиться к террористической организации.