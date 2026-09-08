Суд отпустил по УДО экс-главу РВК Повалко, у которого врачи нашли опухоль

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко. Он был осуждён за злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия.

Как пишет ТАСС, суд возложил на Повалко ряд ограничений, в частности ему запрещено менять постоянное место жительства. Неотбытая часть назначенного наказания истекает 5 октября.

Решение об УДО пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В ходе заседания стало известно, что Повалко отбывает наказание в московском СИЗО-2, где врачи диагностировали у него опухоль.

Администрация следственного изолятора поддержала ходатайство защиты. Представитель учреждения сообщил, что Повалко находится на облегчённых условиях содержания, имеет четыре поощрения и не получал взысканий. Прокуратура, напротив, выступила против УДО, указав в том числе на то, что осуждённый не признал вину.

В октябре 2024 года Таганский суд Москвы приговорил Повалко к четырём годам колонии. Позднее Мосгорсуд сократил назначенный ему срок на один месяц.