Суд пересмотрит приговор экс-супруга Лерчек по делу о выводе более 250 млн руб

Бывший муж блогерши Лерчек Артём Чекалин попытается добиться отмены семилетнего срока за незаконный вывод денег за границу. Московский городской суд 21 октября рассмотрит его апелляционную жалобу. Заседание назначено на 10:00, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Защита настаивает на полном оправдании Чекалина, утверждая, что в его действиях отсутствует состав преступления. Адвокаты оспаривают выводы суда первой инстанции о предоставлении подложных документов при переводе денег в ОАЭ. Прокуратура, напротив, требует оставить приговор без изменений.

В апреле Гагаринский суд Москвы назначил блогеру семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 миллиона рублей. По версии обвинения, Чекалин вместе с бывшей супругой Валерией и их деловым партнёром Романом Вишняком организовал перевод более 251,5 миллиона рублей на счета иностранной компании. Деньги поступали от продажи фитнес-марафонов.

Изначально апелляцию собирались рассмотреть 28 сентября, однако заседание пришлось отложить. Из следственного изолятора не поступили документы, подтверждающие, что осуждённого своевременно уведомили о слушании. Сам Чекалин будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи.