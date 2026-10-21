Суд пересмотрит приговор экс-супруга Лерчек по делу о выводе более 250 млн руб
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Бывший муж блогерши Лерчек Артём Чекалин попытается добиться отмены семилетнего срока за незаконный вывод денег за границу. Московский городской суд 21 октября рассмотрит его апелляционную жалобу. Заседание назначено на 10:00, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Защита настаивает на полном оправдании Чекалина, утверждая, что в его действиях отсутствует состав преступления. Адвокаты оспаривают выводы суда первой инстанции о предоставлении подложных документов при переводе денег в ОАЭ. Прокуратура, напротив, требует оставить приговор без изменений.
В апреле Гагаринский суд Москвы назначил блогеру семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 миллиона рублей. По версии обвинения, Чекалин вместе с бывшей супругой Валерией и их деловым партнёром Романом Вишняком организовал перевод более 251,5 миллиона рублей на счета иностранной компании. Деньги поступали от продажи фитнес-марафонов.
Изначально апелляцию собирались рассмотреть 28 сентября, однако заседание пришлось отложить. Из следственного изолятора не поступили документы, подтверждающие, что осуждённого своевременно уведомили о слушании. Сам Чекалин будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи.
Также ранее сообщалось, что Мосгорсуд пересмотрит дело Лерчек о переводе более 250 млн рублей на счета нерезидентов в ОАЭ по подложным документам. Прокуратура требует ужесточить наказание блогеру, тогда как её защита добивается оправдания. Материалы поступили в суд 19 октября 2026 года.