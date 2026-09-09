Суд Петербурга обязал отца вернуть двух сыновей матери, которая живёт в Латвии

Двух братьев, которых отец без согласия матери увёз из Латвии в Россию, постановили вернуть женщине в Ригу. Петербургский городской суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда. При этом старший подросток уже самостоятельно уехал к матери, а местонахождение второго остаётся неизвестным, сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов.

У бывших супругов четверо сыновей. Все они родились в Риге и имеют российское и латвийское гражданство. Родители разошлись в 2021 году, а позднее мужчина решил переехать в Россию. Летом 2025-го он договорился провести отпуск с детьми в Латвии, однако 18 августа увёз их в Великий Новгород. Разрешения на пересечение границы мать не давала.

В России семья поселилась в съёмной однокомнатной квартире. Женщина навещала сыновей, а затем обратилась в суд, заявив, что узнала о применении к ним физической силы. В ноябре 2025 года её требования удовлетворили в отношении самого младшего ребёнка: он хотел вернуться, отец не возражал.

Разбирательства по остальным братьям разделили. Нынешнее решение касается детей 2011 и 2014 годов рождения. Ещё одного мальчика, родившегося в 2017-м, объявили в розыск. Представитель ответчика сообщил, что двое сыновей находятся с отцом в России, но точного адреса не назвал.

Старший подросток рассказал суду, что отец около года готовил братьев к переезду и обещал лучшие условия. По словам мальчика, на деле им приходилось питаться преимущественно макаронами, работать и помогать мужчине. Сын также утверждал, что тот кричал, угрожал и мог применить силу.

При рассмотрении дела суд прежде всего учёл пожелания детей, условия проживания и отсутствие у отца официальной работы. Старший хотел продолжить учёбу в латвийской школе. Мальчик 2017 года рождения также выразил через эксперта желание жить с матерью и пояснил, что боится отца.

На заседание апелляционной инстанции мужчина не пришёл. Решение о возвращении двух сыновей матери осталось без изменений.

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