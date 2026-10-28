Суд после уплаты штрафа разблокировал счета бизнес-партнёра Лерчек

Гагаринский суд Москвы отменил арест банковских счетов Романа Вишняка, бывшего делового партнёра блогеров Артёма и Валерии Чекалиных. Предприниматель, получивший два с половиной года колонии за незаконный перевод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, полностью погасил назначенный ему штраф. Об этом РИА «Новости» сообщил участник судебного разбирательства.

По словам собеседника агентства, ограничения на денежные средства вводились исключительно для обеспечения исполнения финансового наказания. После того как осуждённый добровольно перечислил государству 500 тысяч рублей, необходимость в принудительном взыскании отпала. Поэтому суд разрешил разблокировать его счета в российских кредитных организациях.

Информацию об отмене обеспечительных мер впоследствии официально подтвердили представители Гагаринского суда.

Как установлено в ходе разбирательства, Вишняк вместе с Артёмом и Валерией Чекалиными организовал перевод за границу более 251,5 миллиона рублей, вырученных от продажи онлайн-марафонов по фитнесу. Деньги поступали на счета иностранных компаний в Объединённых Арабских Эмиратах, а для проведения операций использовались документы с недостоверными сведениями.

Предприниматель признал вину и заключил соглашение со следствием, благодаря чему получил два с половиной года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей. Бывшего супруга Лерчек приговорили к семи годам колонии и выплате 194,5 миллиона рублей.