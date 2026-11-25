Подмосковный суд прекратил производство по иску на сумму более 237 тысяч рублей к ресторанной компании Григория Лепса «Лофт Групп». Поставщик алкогольной продукции отказался от своих требований, информация об этом следует из картотеки арбитражных дел.

Иск в сентябре подала компания «Регион 50». Она требовала взыскать более 215 тысяч рублей долга за поставленный алкоголь, а также пени за несвоевременную оплату. Дело рассматривалось в упрощённом порядке, однако впоследствии поставщик отказался от претензий. Причины такого решения не раскрываются.

Всего этой осенью к ресторанной компании, 80% которой принадлежит певцу, подали шесть исков. По двум из них суды уже вынесли решения в пользу поставщиков. Компания «Ритейл Логистик» отсудила почти 123 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель Дмитрий Климовицкий — около 262 тысяч рублей.

На рассмотрении остаются ещё три иска на общую сумму около 381 тысячи рублей. По данным сервиса «БИР-Аналитик», чистый убыток «Лофт Групп» по итогам 2025 года составил почти 234 млн рублей.