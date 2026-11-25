Суд прекратил дело о взыскании с компании Лепса более 237 тысяч рублей
Обложка © VK / Григорий Лепс
Подмосковный суд прекратил производство по иску на сумму более 237 тысяч рублей к ресторанной компании Григория Лепса «Лофт Групп». Поставщик алкогольной продукции отказался от своих требований, информация об этом следует из картотеки арбитражных дел.
Иск в сентябре подала компания «Регион 50». Она требовала взыскать более 215 тысяч рублей долга за поставленный алкоголь, а также пени за несвоевременную оплату. Дело рассматривалось в упрощённом порядке, однако впоследствии поставщик отказался от претензий. Причины такого решения не раскрываются.
Всего этой осенью к ресторанной компании, 80% которой принадлежит певцу, подали шесть исков. По двум из них суды уже вынесли решения в пользу поставщиков. Компания «Ритейл Логистик» отсудила почти 123 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель Дмитрий Климовицкий — около 262 тысяч рублей.
На рассмотрении остаются ещё три иска на общую сумму около 381 тысячи рублей. По данным сервиса «БИР-Аналитик», чистый убыток «Лофт Групп» по итогам 2025 года составил почти 234 млн рублей.
Напомним, Лепс стал совладельцем ресторанной компании в октябре 2025 года. На момент приобретения доли предприятие уже было убыточным: по итогам 2024 года оно потеряло 40 млн рублей при выручке в 1,9 млн рублей.