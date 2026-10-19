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Опубликовано 19 октября, 10:34

Хорошо разбиралась в химии: В Башкирии девушка планировала устроить взрыв на заводе, но получила срок

Суд приговорил жительницу Башкирии к четырём годам за подготовку диверсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

19-летняя жительница Башкирии за подготовку взрыва на одном из заводов Стерлитамака, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии. Девушка заранее изучала территорию предприятия и приобретала необходимые компоненты через интернет, отметили следователи.

Правоохранители добавили, что осуждённая обладала знаниями в области химии и намеревалась использовать их для изготовления самодельного взрывного устройства.

Девушка также присматривала место предполагаемого взрыва и изучала местность, где собиралась осуществить задуманное, указали в ФСБ.

Однако реализовать план ей не удалось. Силовики установили её причастность к подготовке преступления и пресекли дальнейшие действия.

Впоследствии дело рассмотрел суд, который назначил 19-летней девушке наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

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Ранее в Башкирии уже пресекали попытки диверсий на объектах инфраструктуры. В июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который, по версии следствия, получил через мессенджер задание вывести из строя оборудование мобильного оператора. Мужчина приобрёл необходимые материалы и направился к выбранному объекту, однако реализовать задуманное не успел. Ещё один случай произошёл в Ижевске, где в сентябре 2025 года задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет. По данным СК, они готовили взрыв у проходной оборонного предприятия, выполняя указания куратора из мессенджера.

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Дарья Денисова
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