Хорошо разбиралась в химии: В Башкирии девушка планировала устроить взрыв на заводе, но получила срок

19-летняя жительница Башкирии за подготовку взрыва на одном из заводов Стерлитамака, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии. Девушка заранее изучала территорию предприятия и приобретала необходимые компоненты через интернет, отметили следователи.

Правоохранители добавили, что осуждённая обладала знаниями в области химии и намеревалась использовать их для изготовления самодельного взрывного устройства.

Девушка также присматривала место предполагаемого взрыва и изучала местность, где собиралась осуществить задуманное, указали в ФСБ.

Однако реализовать план ей не удалось. Силовики установили её причастность к подготовке преступления и пресекли дальнейшие действия.

Впоследствии дело рассмотрел суд, который назначил 19-летней девушке наказание в виде четырёх лет лишения свободы.