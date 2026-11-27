Советский районный суд Махачкалы признал международное общественное движение «Маджлис народов Дагестана»* террористической организацией. Его деятельность теперь запрещена на территории России. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

«Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил административный иск о признании международного общественного движения «Маджлис народов Дагестана»* террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», — говорится в сообщении.

Судебное решение распространяется не только на само движение, но и на его структурные подразделения и аффилированные организации, входящие в его состав.

Ранее Верховный суд России признал международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев»* террористической и запретил её деятельность на территории страны. Таким образом суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры.