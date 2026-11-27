Советский районный суд Махачкалы признал международное движение «Маджлис народов Дагестана»* террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение распространяется также на все структурные подразделения и аффилированные организации объединения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

«Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил административный иск о признании международного общественного движения «Маджлис народов Дагестана»* террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным судебной пресс-службы, участники организации распространяли сепаратистские идеи, направленные на насильственное изменение государственного устройства на Северном Кавказе. В материалах иска также упоминается сеть подразделений движения в России, Турции, Норвегии, Швеции и других странах.

Ранее Life.ru сообщал о признании международной общины баталхаджинцев* террористической организацией. Соответствующее решение 14 октября принял Верховный суд России по заявлению Генпрокуратуры. Запрет распространился на объединение, известное также под названиями «Вирд последователей Батал-Хаджи Белхороева» и «Баталхаджинцы».

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