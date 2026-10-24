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Регион
Опубликовано 24 октября, 12:29

Суд продлил арест главе клиники «Медлайн» Василию Генералову до 28 декабря

Василий Генералов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Василий Генералов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Чертановский районный суд Москвы продлил арест генеральному директору частной клиники «Медлайн» Василию Генералову до 28 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, уточнив, что руководитель медучреждения обвиняется в серии мошенничеств и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы.

Генералов останется под стражей ещё на два месяца. Ранее суд уже продлевал ему меру пресечения до 28 октября.

Уголовное дело связано с жалобами семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Родители утверждали, что в клинике применяли сомнительные методы лечения, после которых состояние некоторых пациентов ухудшалось.

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Напомним, в августе стало известно об аресте руководителя московской клиники для детей с аутизмом по обвинению в мошенничестве. По версии следователей, Генералов убеждал родителей оплачивать медицинские процедуры, в которых их дети не нуждались. Полученные средства, как полагает следствие, переводились на карты подставных лиц. В августе Чертановский районный суд избрал директору клиники меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября.

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Юрий Лысенко
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