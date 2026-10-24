Суд продлил арест главе клиники «Медлайн» Василию Генералову до 28 декабря

Чертановский районный суд Москвы продлил арест генеральному директору частной клиники «Медлайн» Василию Генералову до 28 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, уточнив, что руководитель медучреждения обвиняется в серии мошенничеств и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы.

Генералов останется под стражей ещё на два месяца. Ранее суд уже продлевал ему меру пресечения до 28 октября.

Уголовное дело связано с жалобами семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Родители утверждали, что в клинике применяли сомнительные методы лечения, после которых состояние некоторых пациентов ухудшалось.