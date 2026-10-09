Суд рассмотрит меру пресечения следователю по делу о пропаже украшений Лерчек

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения следователю Никите Тулупову по делу о пропавших украшениях Валерии Чекалиной. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

По данным МВД, часть ценностей, изъятых при расследовании вывода денег на счета нерезидентов, не приобщили к материалам как доказательства. Их хранили с нарушениями, что привело к утрате имущества примерно на 14,4 миллиона рублей.

Тулупову вменяют превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Как заявил собеседник агентства, поступившие материалы предусматривают заключение под стражу.

Во время обыска в доме блогера забрали 22 комплекта изделий различных брендов, включая Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Согласно документам, в перечне значились браслеты, серьги и ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier.

31 июля Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет условно и штраф в 763,5 миллиона рублей. Её признали виновной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Ранее прокуратура потребовала увеличить условный срок Лерчек с пяти до шести лет, сохранив штраф свыше 763 миллионов рублей. Приговор обжаловала и защита, которая добивается полного оправдания своей подзащитной.