Арбитражный суд Москвы снял арест с 37 объектов недвижимости Елены Блиновской и её супруга Алексея. Речь идёт об имуществе, которое уже перешло в собственность государства, сообщают «Известия».

Под отмену обеспечительных мер попали квартиры, нежилые помещения и машино-места в Москве, а также объекты недвижимости в Костромской и Ярославской областях. Ранее распоряжение этими активами было ограничено в рамках дела о банкротстве блогерши.

При этом снятие ареста не означает возвращения недвижимости бывшим владельцам. Поскольку имущество обращено в доход государства, отмена ограничений сама по себе не восстанавливает права собственности супругов.

Ранее Life.ru сообщал, что суд отказался признать Елену Блиновскую фактической владелицей имущества её отца Олега Останина. Финансовый управляющий пыталась оспорить сделки с недвижимостью и включить активы в конкурсную массу блогерши. Однако суды не нашли достаточных оснований для удовлетворения этих требований.