Суд снял кандидата «Яблока» Смирнова с выборов в Госдуму

Нижегородский областной суд отменил регистрацию кандидата от «Яблока» Дмитрия Смирнова на выборах в Госдуму по Автозаводскому одномандатному округу №133. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

Иск подал другой участник выборов — кандидат от «Партии пенсионеров» Алексей Ризоватов. Поводом для разбирательства стала фотография основателя и лидера Motörhead Лемми Килмистера, которую Смирнов разместил во «ВКонтакте» 29 декабря 2015 года после смерти музыканта.

На шее Килмистера на снимке находился Железный крест. Сторона истца утверждала, что изображение сходно с нацистской символикой до степени смешения, и представила соответствующее заключение специалиста.

Смирнов с такой трактовкой не согласился. Он указывал, что Железный крест появился в Пруссии ещё в XIX веке, а на изображённом на фотографии знаке отсутствует свастика, появившаяся на награде в период нацистской Германии.

За тот же пост в отношении кандидата ранее составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации нацистской либо сходной с ней символики. Решение об отмене регистрации Смирнов собирается обжаловать.

В августе Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе решение о снятии федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура поддержала требования об отмене его регистрации. При этом решение по федеральному списку автоматически не распространялось на кандидатов партии в одномандатных округах.