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10 августа, 15:05

Генпрокуратура выступила за снятие «Яблока» с выборов в Госдуму

Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Генпрокуратура поддержала требование отменить регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Позицию ведомства представитель прокуратуры озвучил на заседании Верховного суда.

«Мы считаем, что есть все основания для удовлетворения иска в соответствии с законом, и просим снять «Яблоко» с выборов в Госдуму», — заявил прокурор.

Среди доводов он назвал предполагаемое получение иностранного финансирования и нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

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Напомним, партия «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушениях правил агитации перед выборами, иск политсилы 10 августа рассматривает Верховный суд. «Родина» требует аннулировать регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В ходе заседания стало известно, что Росфинмониторинг подтвердил иностранное финансирование «Яблока».

Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года.

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Александра Вишнякова
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