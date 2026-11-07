Свердловский областной суд ужесточил наказание троим фигурантам дела о смертельном ДТП с автобусом детской хоккейной команды. Вместо четырёх лет принудительных работ водитель, владелец автобуса и механик получили по три года лишения свободы. В аварии, произошедшей в январе 2024 года, погибли четыре человека, ещё двое подростков получили тяжёлые травмы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Свердловский областной суд ужесточил наказание фигурантам дела о смертельном ДТП с автобусом детской хоккейной команды. Фото © Telegram / Суды Свердловской области

«Наказание осужденным усилено: Лобову назначено 3 года колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Миненко и Адиеву суд назначил наказание в виде 3 лет колонии-поселения», — говорится в сообщении суда.

Владелец автобуса Евгений Лобов отправится в колонию общего режима, а водитель Игорь Миненко и механик Максим Адиев — в колонию-поселение. Последние двое должны самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания под контролем уголовно-исполнительной системы. Кроме того, суд сократил Адиеву срок запрета на работу, связанную с контролем технического состояния транспорта и выпуском его на линию, до двух лет и десяти месяцев.

Первоначальный приговор Невьянский городской суд вынес 21 мая. Тогда всем троим назначили по четыре года принудительных работ. Водителя также лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года, а механику запретили заниматься контролем технического состояния автомобилей в течение трёх лет. Решение обжаловали прокуратура, потерпевшие и адвокаты осуждённых, после чего дело рассмотрела вышестоящая инстанция.

Трагедия произошла 29 января 2024 года неподалёку от посёлка Верх-Нейвинский. Автобус перевозил тренера и 16 воспитанников детской хоккейной команды из Челябинска в Новоуральск. По материалам дела, водитель превысил допустимую скорость. Во время движения у автобуса разорвалось переднее колесо, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, столкнулось с легковым автомобилем Citroën, съехало с дороги и врезалось в деревья.

В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, а также тренер хоккейной команды. Двое юных спортсменов получили тяжёлые травмы.

В зависимости от роли в произошедшем фигурантов признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель людей. Следствие установило, что автобус был выпущен на маршрут с неисправными шинами, а его водитель двигался с превышением скорости.

Ранее Life.ru сообщал, что Невьянский городской суд назначил водителю, владельцу автобуса и механику по четыре года принудительных работ за ДТП с детской хоккейной командой. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: с владельца транспортного средства постановили взыскать по два миллиона рублей в пользу родственников погибших и по 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавших детей.