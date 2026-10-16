Возвращался домой с товарищем по команде: 24-летний футболист погиб в аварии на Чуйском тракте
24-летний футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП на Алтае
Даниил Винтер. Обложка © VK / ФК «Полимер» 1978 Барнаул
Нападающий барнаульского футбольного клуба «Полимер» Даниил Винтер погиб в ДТП в Алтайском крае. Спортсмену было 24 года. О его смерти сообщила пресс-служба команды.
Трагедия произошла вечером 15 октября на Чуйском тракте неподалёку от села Троицкого. Как пишет «Алтайский спорт», Винтер ехал за рулём автомобиля из Бийска в Барнаул вместе с одноклубником Егором Паршаковым.
По информации издания, на скользком участке дороги машину занесло, после чего она врезалась в отбойник. Винтер получил смертельную травму головы. Находившийся рядом Паршаков отказался от госпитализации.
Погибший футболист начинал карьеру в барнаульском «Динамо», позднее защищал цвета новотроицкой «Носты» и «Торпедо-Миасс». На профессиональном уровне он провёл 44 матча.
Проститься с Винтером можно будет 17 октября в Барнаульском крематории. Церемония назначена на 11:00.
Уже 18 октября «Полимер» встретится с горно-алтайским «Спартаком» в финале Кубка Алтайского края. В память о погибшем товарище футболисты выйдут на поле с траурными повязками.
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