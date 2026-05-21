Фигуранты дела о смертельном ДТП детской командой получили принудительные работы

В Свердловской области суд приговорил к принудительным работам троих фигурантов дела о ДТП с детской хоккейной командой, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов региона.

«Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Тренер хоккейной команды умер в машине скорой помощи. Несколько детей получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

На скамье подсудимых оказались водитель автобуса Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более человек. Владельца — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Механика — в недоброкачественном ремонте и выпуске машины с неисправностями.

Все трое получили наказание в виде принудительных работ на четыре года. Водителя также лишили прав на 2,5 года. Механику запретили на три года работать с контролем техсостояния машин. Суд частично удовлетворил гражданские иски: с владельца автобуса взыскали по 2 миллиона рублей в пользу родственников погибших и по 1,5 миллиона — в пользу пострадавших детей. Также всех троих обязали отчислять 10% заработка в доход государства.

Расследование показало, что спидометр автобуса застыл на отметке около 100 км/ч. При этом с момента, как водитель забрал детей с вокзала в Челябинске, до аварии он проехал 294 км. По правилам, скорость автобуса с детьми не должна превышать 60 км/ч.

Трагедия произошла 29 января 2024 года в районе Верх-Нейвинска. У автобуса с детской хоккейной командой, который возвращался с соревнований из Челябинска, лопнуло колесо. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Citroen. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Тренер команды умер в карете скорой помощи. Несколько детей получили травмы. В автобусе находились тренер и 16 юных хоккеистов.