Советский районный суд Челябинска удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии активов семи дорожных компаний в пользу государства. Решение принято 27 ноября и подлежит немедленному исполнению, сообщила пресс-служба суда.

Полностью в государственную собственность переходят доли в уставных капиталах пяти предприятий: «ГК Автодор», «Уралдорпроект», «Трансрегион», «НПИ-М» и «Лидер Плюс». Кроме того, суд постановил изъять по 25% нераспределённых долей компаний «Технопарк» и «Магистраль».

Материалы разбирательства насчитывали более 180 томов. Заседания проходили в закрытом режиме, а рассмотрение иска продолжалось с 25 по 27 ноября.

Среди ответчиков оказались владельцы и руководители крупных дорожных организаций Челябинской области. Некоторые фигуранты находились за пределами России и не присутствовали на заседаниях. Один из ответчиков признал требования прокуратуры и согласился передать государству все доли принадлежащего ему предприятия.

Суд также отказался отменять ранее наложенный арест на имущество участников разбирательства. На ответчиков возложили расходы по уплате государственной пошлины. Хотя решение подлежит немедленному исполнению, оно может быть обжаловано в Челябинском областном суде.