Могли ли утечки газа после подрыва «Северных потоков» угрожать проходящим судам — этот вопрос рассмотрят на процессе над украинцем Сергеем Кузнецовым в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Профессор местного Университета бундесвера представит анализ возможных последствий взрывов для судоходства. В тот же день в 15:00 мск показания должен дать сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

На 5 ноября вызваны ещё два свидетеля. В 11:30 мск выступит представитель Федерального сетевого агентства, а в 15:00 мск — полицейский, участвовавший в обыске парусной яхты «Андромеда». По версии следствия, на ней доставили взрывчатку к газопроводам.

Кузнецова обвиняют в координации подрыва. Немецкая прокуратура утверждает, что он вместе с другими украинскими военнослужащими разработал план уничтожения трубопроводов по поручению государственных структур Украины. Эти обстоятельства предстоит установить в ходе разбирательства.

Среди предъявленных обвинений — соучастие в военном преступлении в виде нападения на гражданские объекты, организация взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. По приведённым в сообщении данным, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Бывшего украинского военного задержали в Италии в августе 2025 года, затем экстрадировали в Германию. Процесс начался 14 октября, всего запланировано более 20 заседаний.

Продолжить слушания удалось после того, как 27 октября суд отклонил требование защиты прекратить дело. Адвокаты настаивали, что обязательство хранить украинскую военную тайну мешает Кузнецову полноценно защищаться. Однако коллегия не сочла это препятствием для разбирательства: ограничения, связанные со службой в иностранной армии, не исключают возможности давать показания в немецком уголовном процессе.