Суд в Киеве отправил под стражу экс-главу IT-департамента офиса генпрокурора

В Киеве на 60 суток отправили под стражу бывшего начальника департамента информационных технологий офиса генпрокурора Украины Ивана Тимошенко. Его подозревают в участии в схеме прикрытия мошеннических кол-центров. Суд разрешил экс-чиновнику выйти на свободу под залог в размере восьми миллионов гривен (около 177,5 тысячи долларов), сообщает украинское издание «Главком».

Антикоррупционная прокуратура настаивала на значительно более жёстких финансовых условиях. Обвинение просило установить залог в 100 миллионов гривен (примерно 2,2 миллиона долларов), однако суд сократил эту сумму более чем в десять раз.

Тимошенко стал фигурантом масштабного расследования под кодовым названием «Карфаген». По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), бывший чиновник отвечал за контакты с представителями нелегальных кол-центров, получение денег от них и обеспечение конспирации участников предполагаемой преступной организации.

Следствие считает, что в офисе генпрокурора действовала группа, участники которой за вознаграждение обеспечивали мошенническим кол-центрам возможность продолжать работу без вмешательства правоохранителей. Жертвами телефонных аферистов становились как украинцы, так и граждане других стран.

По данным НАБУ, в рамках операции «Карфаген» задокументировано получение незаконного вознаграждения на сумму свыше миллиарда гривен. Часть преступных доходов, как утверждают следователи, легализовывали через приобретение недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего имущества.

Тимошенко покинул должность в офисе генпрокурора 11 сентября после появления его имени в материалах расследования. Теперь суд определил ему меру пресечения. Расследование продолжается, виновность бывшего чиновника окончательно не установлена.

Ранее Life.ru сообщал об аресте другого фигуранта дела «Карфаген» — Сергея Крапивы. 6 сентября Высший антикоррупционный суд Украины отправил сотрудника офиса генпрокурора под стражу, установив залог в размере 120 миллионов гривен. По версии следствия, он участвовал в организации покровительства мошенническим кол-центрам и легализации незаконных доходов.