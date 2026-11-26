В Москве актрису Оксану Мысину* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. О решении Тверского районного суда рассказали в пресс-службе столичных судов.

Артистку признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Подробности правонарушения в сообщении суда не приводятся.

Напомним, Минюст России включил Мысину* в реестр иностранных агентов в 2025 году. Вместе с актрисой в перечень попали экономист Андрей Мовчан* и медиапроект «Продолжение следует»*.

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