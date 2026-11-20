Главного редактора «Вёрстки Медиа»* Ивана Жадаева* оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Данную информацию подтвердила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Журналиста признали виновным по второй части статьи 19.34 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за непредоставление обязательных сведений в уполномоченный орган либо нарушение сроков их подачи.

В реестр иностранных агентов Жадаева* внесли ещё 14 октября 2022 года. Само интернет-издание получило аналогичный статус позднее — 22 декабря 2023-го.

Ранее Life.ru сообщал, что московский суд оштрафовал актёра Артура Смольянинова* на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Решение вынесли 3 ноября, о нём рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Артиста привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований, установленных для лиц с таким статусом.