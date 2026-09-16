Суд в Москве заочно арестовал журналиста Еловского* по делу о ложной информации
Дмитрий Еловский*. Обложка © Telegram / Еловский*
Бабушкинский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Дмитрия Еловского*, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.
«[Суд] избрал <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. Решение будет исполнено после задержания Еловского* или его экстрадиции на территорию РФ.
Напомним, МВД ещё в августе объявило Дмитрия Еловского* в розыск. Однако в карточке ведомство не указало конкретную статью УК.
* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России