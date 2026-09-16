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Регион
Опубликовано 16 сентября, 14:44

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Еловского* по делу о ложной информации

Дмитрий Еловский*. Обложка © Telegram / Еловский*

Дмитрий Еловский*. Обложка © Telegram / Еловский*

Бабушкинский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Дмитрия Еловского*, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

«[Суд] избрал <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. Решение будет исполнено после задержания Еловского* или его экстрадиции на территорию РФ.

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Напомним, МВД ещё в августе объявило Дмитрия Еловского* в розыск. Однако в карточке ведомство не указало конкретную статью УК.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России

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Матвей Константинов
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