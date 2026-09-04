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Опубликовано 4 сентября, 16:54

Суд в Перми арестовал четверых юношей за участие в экстремистском сообществе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Суд в Перми арестовал четверых юношей, подозреваемых в участии в экстремистском сообществе и нападении на людей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

По версии следствия, сообщество создал 17-летний юноша, причём среди подозреваемых есть ещё один несовершеннолетний. Они совершили не менее пяти нападений на почве происхождения. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Дома у фигурантов провели обыски, изъяты в том числе экстремистская атрибутика, одежда, ножи, телескопическая дубинка, страйкбольное оружие, компьютеры и средства связи.

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Ранее в Кабардино-Балкарии вынесли приговор участникам «шариатского патруля». Участники экстремистского сообщества избивали людей за, например, «неподобающий» внешний вид.

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Матвей Константинов
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