Суд в России запретил распространять в Сети видео и фотографии петушиных боёв

Российский суд запретил распространять в Интернете видеозаписи и фотографии петушиных боёв, признав соответствующую информацию запрещённой к распространению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного дела.

Поводом для разбирательства стала проверка прокуратуры, сотрудники которой обнаружили в Сети материалы с признаками жестокого обращения с животными. На опубликованных кадрах были запечатлены петушиные бои.

Установить владельца сайта, на котором размещались фотографии и видеоролики, не удалось. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском в интересах неопределённого круга лиц.

«Административное исковое заявление прокурора, действующего в интересах неопределённого круга лиц, о признании информации запрещённой к распространению удовлетворить», — говорится в материалах дела.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение уже вступило в законную силу. При этом речь идёт о запрете распространения конкретных материалов, признанных судом незаконными, а не о новом общем запрете на любые изображения петушиных боёв.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после проверки приюта «Остров надежды» в Калуге, где содержались около 600 собак. По словам зоозащитников, на территории обнаружили трупы животных, грязные вольеры и истощённых питомцев. Полиция выявила нарушения в содержании собак, а виновным по статье о жестоком обращении с животными грозит до пяти лет лишения свободы.