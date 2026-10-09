Уголовное дело завели после проверки приюта в Калуге с трупами собак и свалкой

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Калуге после проверки условий содержания собак. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Речь идёт об «Острове надежды», где, по данным зоозащитников, содержались около 600 собак. Поводом для вмешательства правоохранителей стали сообщения волонтёров о тяжёлых условиях, в которых находились питомцы.

Полиция совместно с региональным комитетом ветеринарии проверила объект 6 октября. По итогам разбирательства следователи возбудили дело по части 2 статьи 245 УК РФ. Санкция предусматривает от трёх до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура также установила человека, который организовал размещение собак и отвечал за них. Специалисты выявили нарушения, связанные с отсутствием надлежащего ухода и необходимой ветеринарной помощи.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о жутких находках зоозащитников в калужском «Острове надежды». Хозяйка более десяти лет собирала бездомных животных и пожертвования на их лечение, однако посторонних на территорию не пускала. Когда добровольцам удалось попасть внутрь, они обнаружили погибших питомцев, грязные вольеры и голодных псов, дравшихся за еду. Самцов и самок содержали вместе, из-за чего появлялись щенки, которым не обеспечивали необходимого ухода. Губернатор региона Владислав Шапша назвал происходящее «свинством». Волонтёры начали вывозить выживших четвероногих, организовывать их лечение и собирать средства на новые места содержания.