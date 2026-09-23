Суд Вены обязал российскую Rasperia выплатить Raiffeisen около €3,15 млрд

В Австрии вынесли решение по одному из самых крупных корпоративных споров последних лет, связанному с российскими активами. Суд Вены обязал компанию Rasperia Trading Limited выплатить около €3,15 млрд Raiffeisen Bank International и его российской структуре.

Как сообщили в банковской группе, решение было принято заочно и пока не вступило в силу. Российская компания имеет право подать апелляцию в течение четырёх недель.

После завершения судебных процедур Raiffeisen намерен обратиться к австрийскому финансовому регулятору, чтобы добиться разблокировки активов Rasperia в Австрии и использовать их для взыскания присуждённой суммы.

Среди замороженного имущества компании — 28,5 млн акций строительной компании Strabag SE, дивиденды по этим бумагам за периоды с 2021 года, а также выплата, связанная с сокращением капитала Strabag в 2024 году.

Спор между сторонами связан с санкционными ограничениями ЕС и несостоявшейся сделкой по продаже доли в Strabag. В конце 2023 года была достигнута договорённость о продаже 24,1% акций компании примерно за €1,5 млрд, однако весной 2024 года сделка не состоялась.

Rasperia ранее требовала компенсацию из-за срыва продажи акций. В свою очередь Raiffeisen подал иск в Венский суд 30 июля 2026 года, заявив о намерении взыскать средства за счёт активов компании.

Решение суда ещё не является окончательным и может быть пересмотрено после возможной апелляции со стороны Rasperia.

Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе обсуждают возможные механизмы работы с замороженными российскими активами в депозитарии Euroclear. В СВР РФ заявляли, что Брюссель рассматривает варианты использования этих средств и предупреждали о возможных последствиях для доверия к европейской финансовой системе. Вопрос судьбы российских активов остаётся одним из наиболее спорных в отношениях Москвы и стран ЕС.