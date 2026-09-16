Суд встал на сторону Мироновой: Экс-муж сможет видеться с сыном только в её присутствии

Народная артистка России Мария Миронова выиграла судебный спор с бывшим мужем Андреем Сорокой о порядке общения с их общим сыном. Теперь встречи отца с ребёнком должны проходить исключительно в присутствии актрисы. Об этом сообщил адвокат Мироновой Шота Горгадзе, передаёт Super.

Сорока добивался возможности забирать сына к себе на выходные, праздники и каникулы без участия матери. Суд эти требования не удовлетворил. Одновременно был удовлетворён встречный иск Мироновой о взыскании алиментов.

«Дело завершилось. Общение с ребёнком будет происходить исключительно в присутствии матери до тех пор, пока папа всё-таки не вспомнит о том, что надо уделять время не только для того, чтобы пиариться», — заявил Горгадзе.

Адвокат также утверждает, что у Сороки накопился долг по содержанию сына. Размер задолженности он не назвал. Конфликт бывших супругов перешёл в судебную плоскость после того, как Сорока потребовал изменить порядок встреч с ребёнком. Миронова, в свою очередь, не выступала за полный запрет общения и предлагала, чтобы отец виделся с сыном один-два раза в месяц в её присутствии.

Ранее Life.ru рассказывал о начале судебного спора Марии Мироновой и Андрея Сороки из-за общения с сыном. Тогда адвокат актрисы Шота Горгадзе подчёркивал, что Миронова не препятствует встречам ребёнка с отцом, но настаивает на своём присутствии. Он также сообщал, что финансовое участие Сороки в содержании сына, по версии стороны актрисы, было минимальным.