Суд взыскал 632 млн рублей с руководителей Большого театра по делу об аренде

Гагаринский суд Москвы постановил взыскать 632 миллиона рублей с девяти человек по иску Большого театра. В числе ответчиков оказались действующий заместитель гендиректора учреждения Дмитрий Соломенко и бывший главный инженер Юрий Боев. Причиной разбирательства стала многолетняя аренда недвижимости по завышенным тарифам, сообщает газета «Известия».

История началась ещё в 2013 году, когда театру потребовались площади для хранения декораций и реквизита. По версии истца, заинтересованные лица организовали сдачу земельного участка в подмосковном Чехове через подконтрольную компанию «Смарт Лэнд». Площадь территории составляла почти 29 тысяч квадратных метров.

Уже в 2014 году за пользование недвижимостью ГАБТ перечислил 46,7 миллиона рублей. Эта сумма более чем вдвое превышала кадастровую стоимость участка. Впоследствии договоры неоднократно продлевались, а арендная плата продолжала увеличиваться. К 2024 году ежегодные расходы достигли 56 миллионов.

Как следует из материалов дела, участники предполагаемой схемы обходили конкурентные закупки, обеспечивая преимущество определённому арендодателю. За 13 лет учреждение перечислило контрагентам свыше 632 миллионов рублей. Нарушения обнаружились во время внутренней аудиторской проверки.

Суд удовлетворил требования театра и возложил на ответчиков солидарную обязанность по возврату средств. Кроме того, под арест попали недвижимость, ценные бумаги и активы нескольких связанных компаний. Возможное уголовное преследование участников истории требует отдельного разбирательства.

Ранее Life.ru сообщал, что театр «Сатирикон» потребовал от подрядчика свыше четырёх миллиардов рублей из-за затянувшейся реконструкции. Здание учреждения закрыли на ремонт ещё в 2015 году, однако сроки завершения работ неоднократно переносились.