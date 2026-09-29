Суд взыскал почти 19 млн рублей с жителя Подмосковья за рубку 222 деревьев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Почти 19 миллионов рублей взыскали с 38-летнего жителя Подмосковья за незаконную рубку 222 деревьев. Иск прокуратуры о возмещении причинённого государству ущерба удовлетворил суд, сообщила Генпрокуратура России.
Незаконную рубку мужчина устроил ещё в июле 2023 года. По данным надзорного ведомства, ущерб лесному фонду превысил 18,8 миллиона рублей. После этого прокуратура потребовала взыскать с виновного всю сумму причинённого вреда. Суд требования поддержал.
При этом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Генпрокуратура отдельно подчёркивает, что речь идёт о рецидивисте.
За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере российское законодательство предусматривает уголовную ответственность. В Московской области ущерб лесу также подлежит обязательному возмещению.
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