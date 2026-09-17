Суд взыскал с экс-владельца «Родных полей» 24 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск зернотрейдера «Родные поля» к бывшему владельцу Петру Ходыкину и постановил взыскать с него 24 млрд рублей дивидендов. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда.

«Взыскать с Ходыкина Петра Викторовича в пользу ООО «Родные поля» 24 млрд рублей», — огласил решение судья.

Иск касался решений единственного участника прежнего ООО «Торговый дом «РИФ», принятых с июля по декабрь 2023 года. Компания требовала признать их недействительными и вернуть 24 млрд рублей, распределённых в пользу Ходыкина в качестве дивидендов.

Сторона ответчика настаивала, что сама компания не вправе оспаривать выплату дивидендов. Представители Ходыкина также указывали, что фактически ему было перечислено 20,399 млрд рублей, а оставшаяся сумма приходилась на НДФЛ.

В ходе заседания защита просила привлечь к делу правительство Ростовской области, администрацию Ростова-на-Дону и нового владельца зернотрейдера — АО «Тиара Холдинг», а также провести экспертизу и заявила отвод судье. Суд эти ходатайства отклонил. «Родные поля» ранее были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. После этого владельцем компании стало Росимущество, а в июле 2026 года АО «Тиара Холдинг» приобрело зернотрейдера за 11,7 млрд рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о передаче 100% активов ООО «Родные поля» государству. Решение было принято Арбитражным судом Ростовской области по иску Генпрокуратуры. Компания до переименования работала под названием «Торговый дом РИФ» и на протяжении ряда лет входила в число крупнейших российских экспортёров зерна.