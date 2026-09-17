Суд взыскал с организатора шоу Канье Уэста 2,8 млн рублей за концерт Lil Pump

Арбитражный суд Москвы взыскал около 2,8 млн рублей с ИП главы Say Agency Анны Субчевой из-за московского концерта Lil Pump и Smokepurpp в 2025 году. Об этом пишет Mash на Мойке.

Иск подало Российское авторское общество. По данным канала, организатор должен был перечислить РАО 5% выручки от проданных билетов за публичное использование ряда музыкальных произведений. Суд взыскал около 1,6 млн рублей основного долга, а также более миллиона рублей неустойки и госпошлину. В общей сложности сумма составила примерно 2,8 млн рублей.

Изначально на концерте также должен был выступить Offset, однако до Москвы он не добрался из-за проблем с авиасообщением. В результате Lil Pump и Smokepurpp вышли на сцену без него.

Стороны не стали продолжать спор в апелляции и договорились заключить мировое соглашение. Вопрос о его утверждении Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть в конце сентября.

Напомним, в августе Say Agency объявило о двух концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Организаторы заявили площадкой «Газпром Арену», а билеты поступили в продажу по цене от 9 тыс. до 160 тыс. рублей. Позднее представители стадиона сообщили, что договор аренды для проведения шоу не подписан и концерты на этой площадке состояться не могут. В Say Agency при этом заявили, что выступления Уэста не отменены. Ранее рэпер приезжал в Россию летом 2024 года, однако концертов тогда не давал — визит был связан с днём рождения дизайнера Гоши Рубчинского.