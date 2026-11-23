В Оренбургской области суд запретил деятельность криминального объединения «Корчагинские», созданного Сергеем Корчагиным, и постановил обратить в доход государства имущество стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Решение принято по иску региональной прокуратуры в связи с экстремистской деятельностью организации.

«Заместитель прокурора региона в судебном порядке потребовал запретить функционирование объединения «Корчагинские» в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также обратить в доход государства автомобили, недвижимость и иное имущество — всего на сумму свыше 500 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, Корчагин создал объединение для совершения заказных убийств, хищений, силового передела экономических сфер влияния и запугивания граждан. Участники группы также занимались формированием имущественной базы, позволявшей получать доход от коммерческих объектов.

В частности, в 2004–2005 годах, как установила прокуратура, группировка захватила ряд объектов недвижимости в Новотроицке. Среди них оказались нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов и здание торгового комплекса. Объекты выкупались по заниженной стоимости, после чего легализовывались и использовались для получения прибыли.

Суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете объединения и обращении его активов в государственную собственность. При этом решение пока не вступило в законную силу, а надзорное ведомство контролирует ход его исполнения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ивановской области прокуратура потребовала запретить деятельность криминального объединения и передать государству имущество его участников стоимостью более шести миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, группировка занималась вымогательствами, разбоями и силовым переделом экономических сфер влияния. Суд наложил обеспечительные меры на активы фигурантов, включая недвижимость, транспорт и доли в десятках компаний.