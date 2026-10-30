Власти Судана заявляют, что располагают доказательствами участия украинских военных в боевых действиях на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), противостоящих регулярной армии страны. По словам главы МИД Судана Мухиеддина Салема, часть иностранных специалистов задержана, другие погибли. Об этом министр рассказал в интервью РИА «Новости».

«Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты. У нас также имеется определённое количество изъятого оружия», — сообщил Салем.

Министр также обвинил украинских специалистов в обучении бойцов СБР управлению беспилотниками. По его утверждению, полученные навыки впоследствии используются для нанесения ударов по гражданским объектам. При этом конкретных случаев таких атак с доказанным участием украинских инструкторов он не привёл.

Салем подчеркнул, что Хартум считает имеющиеся свидетельства неопровержимыми. В подтверждение своих слов он упомянул зарубежных исследователей, включая специалистов Йельского университета.

Однако опубликованные материалы университета, посвящённые конфликту в Судане, сами по себе не подтверждают причастность украинских военнослужащих к действиям СБР. По словам главы суданского МИД, среди иностранных участников боевых действий также выявлены граждане Колумбии.

Ранее Life.ru сообщал, что у бойцов Сил быстрого реагирования в Судане обнаружили американское вооружение, ранее переданное Украине. По словам российского дипломата Юлии Ждановой, среди захваченных правительственными войсками трофеев оказались гранатомёты MK19, противотанковые M72 и шведские AT4