Украина может столкнуться с масштабным кризисом предстоящей зимой из-за разрушения критической инфраструктуры и проблем в энергетике. К такому выводу пришёл обозреватель китайского издания Sohu, проанализировав предупреждение украинского военного о последствиях дальнейшего ухудшения ситуации в стране.

«С приближением зимы судьба Украины висит на волоске», — говорится в публикации китайского издания.

Автор материала обратил внимание на заявление офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского. Ранее он предупредил, что без достижения договорённостей о прекращении боевых действий крупные украинские города, включая Киев, Харьков и Одессу, могут оказаться непригодными для жизни.

По оценке китайского обозревателя, разрушение мостов, транспортных артерий и объектов критической инфраструктуры способно привести не только к перебоям в передвижении, но и к серьёзным экономическим и социальным последствиям.

«Это будет не просто нарушение транспортного сообщения, а полный крах экономики и социальной стабильности», — отмечает автор публикации.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с энергоснабжением. По сообщениям украинских СМИ, некоторые жители Киева уже сталкиваются с продолжительными отключениями электричества и вынуждены проводить без света несколько суток подряд. Китайский аналитик считает, что дальнейшее ухудшение инфраструктурной ситуации может усилить общественную напряжённость и вызвать панику среди населения.

Ранее Life.ru сообщал, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине сложилась в Днепропетровской и Киевской областях. По данным украинского Министерства энергетики от 9 ноября, перебои с электричеством затронули жителей десяти регионов страны, включая Винницкую, Житомирскую, Одесскую, Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую области.