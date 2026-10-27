Судебные приставы начали взыскивать с Чубайса почти 20 млрд рублей

Судебные приставы ведут принудительное взыскание почти 20 млрд рублей с бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Основную часть суммы составляют требования о возмещении ущерба корпорации, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы и материалы исполнительных производств.

В отношении бывшего главы компании открыли 14 исполнительных производств. По десяти из них приставы взыскивают 17,74 млрд рублей на основании документов Арбитражного суда Москвы. Ещё около 2,13 млрд рублей приходится на исполнительский сбор, который начисляют при неисполнении требований в установленный срок. Общая сумма приближается к 19,9 млрд рублей.

Кроме того, в рамках трёх производств приставы наложили арест на имущество Чубайса. Первые обеспечительные меры приняли в апреле 2025 года по требованию «Роснано». Тогда речь шла об активах на сумму около 5,6 млрд рублей.

Корпорация предъявила претензии не только бывшему председателю правления, но и другим экс-руководителям. Среди ответчиков оказались Юрий Удальцов, Олег Киселёв, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

В материалах дела компания потребовала взыскать с них убытки в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Ответственность предполагается солидарной, то есть кредитор вправе добиваться погашения задолженности от любого из ответчиков.

Отдельное разбирательство касается проекта Crocus, который предусматривал создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти. В декабре 2025 года «Роснано» потребовало от бывших руководителей возместить 11,9 млрд рублей убытков. Уже в январе 2026 года приставы открыли производство об аресте имущества Чубайса на соответствующую сумму. В апреле к этим мерам добавилось ещё одно производство, предусматривающее арест активов примерно на 5,5 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Анатолия Чубайса и других бывших руководителей «Роснано» по делу о проекте Plastic Logic. Разбирательство касалось убытков почти на 5,6 млрд рублей, которые корпорация связывает с разработкой гибких электронных планшетов. Суд сохранил в силе ранее принятые решения о взыскании средств с ответчиков. Помимо Чубайса, в деле участвовали бывшие заместители председателя правления компании Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя и Владимир Аветисян. Первая инстанция частично удовлетворила требования «Роснано», после чего апелляционный суд поддержал её выводы. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.