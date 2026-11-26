Если ребёнок случайно проглотил немного снега, устраивать панику не нужно: достаточно внимательно следить за его самочувствием. Однако городские сугробы могут содержать опасные бактерии, предупредила РИАМО терапевт Юсуповской больницы Асият Абдуллаева.

По словам врача, риск инфекции невелик, если речь идёт о чистом снеге в лесу или за городом, вдали от загрязнённых территорий. Совсем другое дело — снежные кучи на улицах, которые накапливают дорожную пыль и различные отходы.

В таком снеге могут присутствовать кишечная палочка, листерии и сальмонеллы. Попадание загрязнённой снежной массы в организм способно спровоцировать инфекционные заболевания.

Если малыш попробовал снег с земли или облизал испачканную варежку, прежде всего нужно понаблюдать за ним.

«Конечно, если ребёнок съел снег с земли или слизал снег с перчатки, не стоит впадать в панику, наблюдения за его состоянием будет вполне достаточно», — сказала врач.

При появлении тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, температуры или выраженной слабости необходимо обратиться за медицинской помощью. Даже небольшое количество загрязнённого снега может стать источником инфекции.

С приходом первых снегопадов городская зима приносит не только развлечения, но и дополнительные риски для здоровья. Накануне Life.ru разбирался, чем опасен первый серьёзный снегопад и как избежать неприятностей во время зимних прогулок. В материале также напомнили, почему городской снег с реагентами и загрязнениями отличается от чистого снега в лесу.