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Опубликовано 7 сентября, 18:46

«Сухари, консервы, крупы!» Гордон* закупился тушёнкой и призвал украинцев сметать всё с полок

Гордон* призвал киевлян запастись продуктами на случай перебоев с электричеством

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский журналист Дмитрий Гордон* призвал жителей Киева заранее запастись продуктами на случай возможных перебоев с электричеством и работой магазинов. Он посоветовал иметь дома запас еды примерно на две недели.

«Киевлянам нужно закупить двухнедельный запас еды. <...> Тушенка, сухари, чай, консервы, крупы!» — заявил он.

Сам он признался, что уже сделал такие запасы. Гордон отметил, что в случае серьёзных проблем могут возникнуть сложности с работой холодильников и бытовой техники.

Киев на голодном пайке — в магазинах пустеют полки с овощами и фруктами
Киев на голодном пайке — в магазинах пустеют полки с овощами и фруктами

Ранее Life.ru уже писал о подготовке жителей Украины к возможным проблемам с инфраструктурой в зимний период. В августе офицер ВСУ призывал украинцев заранее запастись едой и товарами первой необходимости минимум на два месяца. По его словам, из-за возможных ударов по ТЭЦ страна может столкнуться с серьёзными перебоями со светом и отоплением.

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* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов

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Николь Вербер
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