Российские войска в ночь на 11 ноября поразили сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило вооружение и военное имущество для украинской армии.

«В течение ночи в результате ударов поражены <…> в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы — морское судно типа сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство сообщило о продолжении ударов беспилотниками по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ. Среди целей ведомство также назвало энергетические объекты, обеспечивающие работу украинских предприятий военной промышленности.

Накануне Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов и танкера у берегов Одессы. По данным ведомства, суда находились северо-восточнее и восточнее города и перевозили грузы для украинской армии, в том числе горюче-смазочные материалы.