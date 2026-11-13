Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который перевозил военные грузы в порт Черноморск Одесской области. Судно было поражено непосредственно во время морского перехода. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ вечером 13 ноября.

«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск военные грузы», — говорится в сообщении ведомства.

Название судна, его принадлежность и характер полученных повреждений не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с вооружением и военным имуществом для ВСУ в Чёрном море и порту Черноморске. Удары были нанесены 12 ноября российскими беспилотниками.