Сухогруз с военным имуществом для ВСУ попал под удар: Судно направлялось в украинский порт Черноморск
Минобороны 13 ноября сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который перевозил военные грузы в порт Черноморск Одесской области. Судно было поражено непосредственно во время морского перехода. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ вечером 13 ноября.
«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск военные грузы», — говорится в сообщении ведомства.
Название судна, его принадлежность и характер полученных повреждений не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с вооружением и военным имуществом для ВСУ в Чёрном море и порту Черноморске. Удары были нанесены 12 ноября российскими беспилотниками.
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