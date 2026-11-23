Сухогруз «ВолгоДон 5043», перевозивший зерно, сел на мель на Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Судно оказалось в затруднительном положении в Пошехонском округе, на борту началась откачка воды. По данным регионального ГУ МЧС, обошлось без пострадавших.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 23 ноября в 07:10. На 451,9-м километре водного пути сухогруз наткнулся на камень и повредил борт, после чего вода начала поступать в балластные отсеки.

«Проводится откачка воды штатными средствами, уровень воды в трюме не увеличивается. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Экипаж решил остаться на борту, поскольку ожидает помощи от дополнительных сил. По предварительной информации, разлива топлива не произошло, а движение других судов по водному пути не нарушено.

Сейчас специалисты рассматривают несколько вариантов освобождения сухогруза. Один из них предполагает привлечение плавучего крана, с помощью которого зерно перегрузят на другое судно. Также обсуждается возможность откачать воду и отбуксировать сухогруз с мели.

Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии с пассажирским теплоходом на Волге в Ярославской области. Судно выполняло рейс Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль, когда оказалось на мелководье. Пассажиров пришлось доставлять к месту назначения автобусом, а транспортная прокуратура начала проверку.