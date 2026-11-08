Мытьё полов без предварительной уборки сухого мусора может привести к появлению разводов, влажных комков пыли и размазыванию грязи по поверхности. Чтобы избежать этого, сначала лучше собрать песок, волосы и шерсть, а уже потом приступать к влажной уборке. Об этом Life.ru рассказал менеджер Dreame по выводу продуктов на российский рынок Мао Чэнцзу.

Влажные комочки пыли, волосы и разводы после мытья могут появляться из-за того, что пол не подготовили. Тряпка или швабра быстро загрязняется и переносит часть грязи на соседние участки. Дополнительная порция моющего средства эту проблему не решает. Сначала нужно собрать сухой мусор, а затем удалить следы обуви, засохшие капли и другие загрязнения. Пылесос упрощает первый этап, особенно если дома есть животные или в прихожей много песка. Можно использовать и веник с совком либо сухую насадку для сбора пыли. Главное, чтобы мусор был убран до мытья. Мао Чэнцзу Менеджер Dreame по выводу продуктов на российский рынок

Уборку стоит начинать с полок, подоконников и мебели, затем переходить к полу. После сбора сухого мусора его моют чистой тряпкой или шваброй, двигаясь от дальнего участка комнаты к выходу. Насадку промывают по мере загрязнения, грязную воду меняют. Средство используют по инструкции: избыток состава может оставлять развод.

Количество воды подбирают с учётом покрытия. Ламинат и паркет, допускающие влажную уборку, протирают хорошо отжатой мягкой насадкой, не оставляя луж. Для плитки средство должно быть совместимо также с затиркой швов. После уборки тряпку или насадку промывают и высушивают.

Процесс уборки можно упростить с помощью техники, которая совмещает сбор сухого мусора и мытье пола. Например, вертикальные моющие пылесосы, рассчитанные на такую работу, за один проход собирают пыль, шерсть, волосы и мелкий мусор и одновременно моют поверхность. Чистая вода подается на ролик, а загрязнённая собирается в отдельный резервуар. Это позволяет обойтись без отдельного прохода обычным пылесосом и последующего мытья шваброй.

При выборе вертикального моющего пылесоса стоит проверить, для каких покрытий и загрязнений он предназначен. Если устройство подходит для повседневного сухого мусора, оба этапа можно объединить. При этом крупные предметы необходимо убрать заранее, а количество воды и моющее средство — подбирать по рекомендациям производителей техники и пола.

Если хочется поручить уборку роботу-пылесосу, стоит обратить внимание на доступные режимы. Некоторые модели могут одновременно пылесосить и мыть пол либо выполнять эти задачи последовательно: сначала собрать сухой мусор в выбранной зоне, а затем вернуться для влажной уборки. Совмещенный режим удобен для регулярного поддержания чистоты, а отдельный сухой проход — когда на полу скопились песок, пыль или шерсть.

Полезно, если робот позволяет выбирать режим и подачу воды для каждой комнаты: например, отдельно настроить уборку прихожей и более деликатного покрытия в спальне. Если дома есть ковры, нужно также проверить, как устройство исключает их контакт с мокрыми насадками. В зависимости от модели для этого предусмотрены подъем или отсоединение насадок, защитный щиток для роликовой швабры либо объезд ковра во время мытья.

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