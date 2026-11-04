В осеннюю слякоть уборке прихожей стоит уделять больше внимания, рассказал профильный эксперт Мао Чэнцзу. По его словам, грязь и влага с уличной обуви скапливаются у порога, а ворсовые коврики дольше остаются сырыми и задерживают загрязнения.

Чтобы не разносить грязь по квартире, эксперт посоветовал поставить обувную тумбу рядом с дверью и постелить коврик, который хорошо впитывает влагу и легко моется. Пол в прихожей и коридоре нужно мыть по мере загрязнения, а в слякоть — каждый день.

Коврики стоит регулярно пылесосить и стирать по инструкции производителя. Тем, кто чувствителен к пыли, лучше выбирать коврики и мебельные чехлы, которые можно снять и постирать. Режим 60 °C подходит только для изделий, на ярлыке которых разрешена такая температура, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

В сезон простуд собеседник издания рекомендовал протирать и то, к чему часто прикасаются руками: дверные ручки, выключатели и столешницы. Если кто-то дома заболел, может понадобиться дополнительная дезинфекция. Средство следует применять по инструкции. Однако уборка не заменяет проветривание и мытьё рук.