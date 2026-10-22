Генеральная уборка вредителей: Как избавиться от жуков и личинок в пылесосе
Эксперт Ситкина: Жуки попадают в пылесос вместе с пылью при уборке квартиры
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если в моющем пылесосе обнаружились жуки, искать источник их появления нужно прежде всего в квартире, рассказала эксперт по домоводству Ольга Ситкина. По её словам, прибор часто собирает насекомых из укромных мест и становится первоначальным местом их размножения.
«Если вы начали делать генеральную уборку в тех зонах, куда давно не заглядывали, например, отодвинули диван или шкаф, то насекомые могут массово попадать в контейнер прибора», — пояснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Чаще всего речь идёт о кожеедах — небольших чёрных или коричневых жуках с личинками, похожими на мохнатых гусениц. Они могут скрываться за плинтусами, в щелях пола, старых книгах и зимней одежде. Скопившаяся в пылесборнике шерсть животных служит личинкам пищей, поэтому оставлять контейнер с грязью после уборки не стоит.
Для очистки эксперт посоветовала аккуратно извлечь контейнер, герметично упаковать содержимое и сразу вынести в уличный мусорный бак. Затем нужно удалить шерсть и загрязнения со щётки, очистить доступные детали, а разрешённые для мытья — промыть и тщательно просушить. Прибор следует оставить разобранным на сутки.
Ранее биолог предупредил, что с похолоданием божьи коровки начинают массово искать укрытия в домах. Насекомые забиваются в стыки панелей, оконных рам и щели под подоконниками, откуда могут проникать в квартиры. Активный поиск мест для зимовки начинается примерно при +10 градусах.