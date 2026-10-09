Зимовка началась: Москву и Подмосковье ждёт нашествие божьих коровок в домах

Жителей Москвы и Подмосковья ждут массовые скопления божьих коровок в домах и квартирах: с похолоданием насекомые начинают искать места для зимовки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал эколог и биолог Павел Глазков.

«Они очень любят стыки между плитами домов, стык между оконной рамой и панелью, стык под подоконником, щели. Для них это ассоциация, что вот эта щель — в дереве», — объяснил специалист.

По словам Глазкова, в природе божьи коровки пережидают холода в сухой листве и расщелинах деревьев, однако в городах подходящих укрытий меньше. Поэтому насекомые забиваются в щели фасадов и окон, откуда могут проникать непосредственно в квартиры. Особенно активно искать место для зимовки они начинают, когда температура воздуха опускается примерно до плюс десяти градусов.

Особенно заметным такое поведение бывает у азиатской божьей коровки, или арлекина. Это инвазивный вид, который впервые обнаружили в Москве в 2018 году, а с 2020-го он стал массово распространяться в столичном регионе. По словам биолога, эти насекомые отличаются агрессивным поведением и способны поедать местных божьих коровок.

Скопления арлекинов в домах Подмосковья начали регулярно отмечать с 2025 года. Поэтому нынешней осенью жители вновь могут столкнуться с большим количеством насекомых на окнах, фасадах и внутри помещений.

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