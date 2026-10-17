Султан Сулейман из «Великолепного века» посетил посольство РФ и вспомнил поездку на Урал
Посол России обсудил культурные обмены со звездой «Великолепного века» Эргенчем
Халит Эргенч и посол РФ. Обложка © Telegram / посольство России в Анкаре
Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке», обсудил культурные обмены с послом России в Турции Сергеем Вершининым. О встрече сообщили в российском посольстве.
Халит Эргенч в роли Сулеймана. Фото © кадр из фильма «Великолепный век», режиссёр Дурул Тайлан и др. , сценарист Мераль Окай и др.
Беседа прошла 16 октября в генконсульстве России в Стамбуле. В ней также участвовал генеральный консул Александр Калачёв. По информации дипмиссии, Эргенч с теплотой вспоминал сентябрьскую поездку в Екатеринбург на Международный фестиваль молодёжи. Актёр говорил о возможности обменяться взглядами на развитие культуры, искусства и кино с участниками из разных стран.
Халит Эргенч и посол РФ. Фото © Telegram / посольство России в Анкаре
Вершинин, в свою очередь, рассказал о популярности турецких сериалов у российских зрителей и пожелал артисту новых творческих успехов. «Посол пожелал гостю дальнейших творческих успехов, подчеркнул важность культурных обменов между двумя странами и народами», — сообщили в посольстве.
Ранее Life.ru рассказывал о приезде Эргенча на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге. Исполнитель роли Сулеймана вышел на сцену «Екатеринбург-Экспо» и поприветствовал участников.
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