Султан Сулейман из «Великолепного века» посетил посольство РФ и вспомнил поездку на Урал

Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке», обсудил культурные обмены с послом России в Турции Сергеем Вершининым. О встрече сообщили в российском посольстве.

Халит Эргенч в роли Сулеймана. Фото © кадр из фильма «Великолепный век», режиссёр Дурул Тайлан и др. , сценарист Мераль Окай и др.

Беседа прошла 16 октября в генконсульстве России в Стамбуле. В ней также участвовал генеральный консул Александр Калачёв. По информации дипмиссии, Эргенч с теплотой вспоминал сентябрьскую поездку в Екатеринбург на Международный фестиваль молодёжи. Актёр говорил о возможности обменяться взглядами на развитие культуры, искусства и кино с участниками из разных стран.

Халит Эргенч и посол РФ. Фото © Telegram / посольство России в Анкаре

Вершинин, в свою очередь, рассказал о популярности турецких сериалов у российских зрителей и пожелал артисту новых творческих успехов. «Посол пожелал гостю дальнейших творческих успехов, подчеркнул важность культурных обменов между двумя странами и народами», — сообщили в посольстве.

Ранее Life.ru рассказывал о приезде Эргенча на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге. Исполнитель роли Сулеймана вышел на сцену «Екатеринбург-Экспо» и поприветствовал участников.