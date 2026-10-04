Сумчан попросили закрыть окна: После удара ВС РФ город накрыло дымом
В Сумах после удара загорелся объект инфраструктуры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS
В Сумах после удара вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры. Из-за сильного задымления жителям рекомендовали закрыть окна и по возможности сократить пребывание на улице. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
«В результате удара по одному из объектов инфраструктуры в Сумах возник пожар», — написал чиновник.
На месте работают профильные службы. Какой именно объект получил повреждения и насколько серьёзны последствия возгорания, региональные власти пока не уточняют.
Информация о возможных пострадавших также выясняется. Других подробностей произошедшего к моменту публикации не приводилось.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пункта управления БПЛА и логистического центра в Сумской области. По данным Минобороны РФ, объекты использовались для работы беспилотных подразделений и снабжения военным имуществом.
Больше новостей о ходе спецоперации, ситуации на фронте и продвижении российских подразделений — в разделе «СВО» на Life.ru.