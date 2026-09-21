Superjet «Ямала» прервал взлёт из Домодедово из-за сигнала о пожаре

Пассажирский Superjet авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Москвы в Салехард, прервал взлёт в аэропорту Домодедово после срабатывания системы предупреждения о возможном пожаре. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, самолёт уже разогнался примерно до 225 км/ч, когда в кабине пилотов появилась сигнализация о пожаре вспомогательной силовой установки. Экипаж решил прекратить взлёт и вернуться к терминалу.

При этом сама вспомогательная силовая установка во время разбега была отключена, а предупреждение после остановки самолёта не исчезло. После осмотра специалисты не обнаружили на борту следов возгорания. Несмотря на это, самолёт на несколько дней отстранили от выполнения рейсов.

Ранее Life.ru рассказывал, как Superjet авиакомпании «Азимут» с 99 пассажирами подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом. Тогда в кабине пилотов сработала сигнализация о возможном задымлении или пожаре в багажном отсеке. Самолёт благополучно сел, а последующий осмотр не выявил признаков возгорания.